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"Hacı Murat" tutkunları Bilecik'te buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

Halk arasında "Hacı Murat" olarak adlandırılan Murat 124 model otomobilin tutkunları, Bilecik Belediyesinin düzenlediği programda bir araya gelerek, renkli görüntüler oluşturdu - Organizasyon sorumlusu Uğur Kırca: "Biz eskiyi seviyoruz ve bu arabaların sayesinde eskiyi yaşatmak istiyoruz. İnsanlar bu arabaları seviyor. Herkesin bu arabalar ile ilgili bir anısı var" - Fatma Amaç: "Arabayı eşim çok sevdiği için ben de saygı duyuyorum. Ayrıca bu arabayla gezmeyi ben de seviyorum"

BİLECİK (AA) - Klasik otomobiller sınıfında yer alan ve "Hacı Murat" olarak da bilinen Tofaş Murat 124 model otomobilin sevdalıları, Bilecik Belediyesi ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 120 araç ve sahipleri, 13-14-15 Temmuz'da Pelitözü Gölpark'ta kamp yapacak. Kentin farklı mekanlarında konvoy halinde tur atan modifiye araçlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.

Sıcak havalarda göl kenarına gelen yüzlerce kişi, kamp yapan Murat 124 sevdalıları ile fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek imkanı buldu. Etkinlikte, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de bir aracın direksiyonuna geçerek, bir süre kullandı.

Organizasyon sorumlusu Uğur Kırca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada "Murat 124 Sevdası" isimli bir guruplarının olduğunu belirterek, "Bir süre önce tüm Murat 124 sevdalılarını Bilecik'te toplamaya karar verdik. Sağolsun çok kişi de bunu kabul etti. Aralarında Kahramanmaraş, Ordu, Adana, Osmaniye, Konya, Ankara, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Kütahya, Manisa gibi illerden gelen otomobil tutkunlarının bulunduğu 120 kişi etkinliğimize katıldı. Biz eskiyi seviyoruz ve bu arabaların sayesinde eskiyi yaşatmak istiyoruz. İnsanlar bu arabaları seviyor. Herkesin bu arabalar ile ilgili bir anısı var." ifadesini kullandı.

Düğünleri olan Rasim ve Sümeyye Uysal çifti ise "Bu mutlu günümüzde fotoğraf çektirmek için gelmiştik. Bu organizasyon da bize sürpriz oldu, en güzel günümüzde bir hatıra olacak bizim için. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

- 84 yaşındaki dedenin Murat 124 sevgisi

Etkinliğe tüm parçaları orijinal olan 1972 model Murat 124 marka otomobili ile katılan Celil Gülen ise bu aracından önce 3-4 otomobili olduğunu anımsatarak, "Hiç biri bunun yerini tutmadı. Çok güzel gidiyor yolda. Ne sağ yapıyor, ne sol yapıyor. Ötekiler bunu atlayıp zıplıyor. 6 bin lira vermiştim zamanında. Arabam süper. Konvoya da girdim, harika bir gün oldu." dedi.

- 45 günlük bebek ile geldiler, günün yıldızı oldular

Etkinliğe 45 günlük bebekleri ile Çanakkale'den katılan Şenol Amaç, tüm katılımcıların ilgi odağı oldu. Kucağında bebeğiyle dikkati çeken Amaç, "Murat 124 sevgisi çocukluğumdan bu yana devam ediyor. Çok farklı bir şey, çok eğlenceli. Kelimelerle anlatmak çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Eşine 45 günlük bebekleriyle birlikte yolculukta eşlik eden ve etkinliğe katılan Fatma Amaç da "O da şimdiden alışsın ve sevsin bu arabayı. Arabayı eşim çok sevdiği için ben de saygı duyuyorum. Ayrıca bu arabayla gezmeyi ben de seviyorum. Yolculuk da güzel geçti, çünkü çocuğumuz arabayı seviyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bebek Bilecik Murat 124

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