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Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve aslen nereli?

10.10.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın hayatı merak ediliyor. Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın yaşı ve aslen nereli olduğu gibi bilgiler de merak edilmeye başlandı. Peki Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ayrıntılar...

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı kimdir? Nazlı Kayı kaç yaşında ve aslen nereli?

Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı'nın hayatı araştırılmaya başlandı. Son günlerin en çok aranan isimleri arasında yer alan ismin yaşamı merak ediliyor. Peki Nazlı Kayı kimdir?

NAZLI KAYI KİMDİR?

1987 İstanbul doğumlu, Ömer ve Arzu Sabancı'nın en büyük oğlu olan Hacı Sabancı, 28 yaşındaki Nazlı Kayı ile evlendi. 28 yaşında olan Nazlı Kayı, Bursalı bir ailenin kızıdır. Liseye kadar Bursa'da yaşamış olan Kayı, lise eğitimi için İstanbul'a yerleşmiş ve bir daha da Bursa'ya dönmemiştir. Koç Lisesi mezunu olan Nazlı Kayı, Londra'daki University Of Westminster'da hukuk bölümünden mezun olmuştur.

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Sonrasında İstanbul Modern'de sanat tarihiyle ilgili dersler almaya başlamıştır. Nazlı Kayı uzun bir süredir, cemiyetin yakından tanıdığı bir isim olan Hacı Sabancı ile beraberdir. Hacı Sabancı, 2020 Kasım ayında üç yıldır aşk yaşadığı Nazlı Kayı'ya romantik bir akşam yemeğinde, tektaş yüzükle evlilik teklif etmişti. Sabancı ile Nazlı Kayı önceki gün evlenerek dünya evine girdi.

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Hacı Sabancı Nazlı Kayı
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