Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'ya aldığı tektaş göründü! Büyüklüğü dikkat çekti

Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Tarabya'dan yürüyüşe başlayıp Bebek sahilinde sonlandıran Sabancı ve sevgilisi Kayı evlilik sorularını yanıtsız bıraktı.

YÜZÜK DİKKAT ÇEKTİ!

Nazlı Kayı’nın parmağındaki tek taş yüzük de dikkatlerden kaçmadı. İkili, 2017 yılından beri aşk yaşıyor.

Zeynep Nazlı Kayı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Hacı ile yapmaktan en çok keyif aldıklarımızın başında seyahat etmek, festivallere gitmek ve sergileri gezmek geliyor. Bizim ilişkimizde saygı, güven ve sevgi var. Olmazsa olmazımız ise empati yapma yetisi” ifadelerini kullanmıştı.



