Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den istifa etti!

Selmanpakoğlu, CHP İlçe Başkanlığına sunduğu dilekçesinde, Atatürk’ün akıl, bilim ve adalete dayanan aydınlanmacılığından sapmadığını belirterek, "Hacıbektaş’ta bilimsel akıla dayalı değişimi ve gelişimi birçok konuda gerçekleştirdiğim kanısındayım. Hacıbektaş’ın birlik ve beraberliği bakımından ayrıştırılmasını uygun görmeyerek, tekrar eskiye dönüşecek bir anlayışta olmadığımdan CHP’den istifa ettiğimi arz ederim.” ifadelerine yer verdi. CHP Genel Merkezi, aday adaylığı için partisinin ilçe başkanlığından istifa eden Arif Yoldaş Altıok'u Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı. ALİ RIZA SELMANPAKOĞLU KİMDİR? 1944 yılında Hacıbektaş’ta doğdu. İlk Orta lise tahsilini Ankara’da tamamladıktan sonra Kara Harp Okuluna girdi 1965 yılında Kara Harp Okulundan Topçu Subayı olarak Silahlı Kuvvetlere katıldı. 1966 Yılında Topçu ve Füze Okulundan mezun oldu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çeşitli kademelerinde takım, batarya (bölük), tabur ve alay komutanlıkları görevlerinde bulundu. Milli Savunma Bakanlığı teftiş daire başkanlığında plan program şube müdürü olarak görev yaptı. Alay komutanlığı görevinden sonra Kara Harp Okuluna öğretim başkanlığı (Dekanlık) Plan Program Şube Müdürlüğüne atandı. 1996 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek 58. topçu Tugay Komutanlığına atandı. Bu görevini tamamladıktan sonra 2000 yılında kadrosuzluktan emekliye ayrıldı. Askerlik yaşamı ve emeklilik döneminde birçok il ve ilçelerde ve bazı üniversitelerde çeşitli panel ve konferanslarda konuşmacı oldu. Birçok radyo ve televizyon programlarına konuşmacı olarak katıldı. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinde 4 Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2004 yılı mahalli seçimlerinde Hacıbektaş Halkının isteği üzerine belediye başkanlığına aday oldu ve bağımsız olarak belediye başkanı seçildi. Bu süreç içerisinde İç Anadolu Belediyeler Birliği de Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundu. 2006 yılında Şehir ve Başkan Dergisinin gazeteciler arasında yaptığı oylama ile Yılın En Başarılı İlçe Belediye Başkanı Olarak seçildi. Hacıbektaşı bilim ve kültür merkezi olarak ilan etti. Hacıbektaş’ın dar olanakları ile bilim ve Kültür merkezi bir ilçe olması yolunda çalışma arkadaşları ile birlikte önemli mesafeler kat edilmesini sağladı.Meslek Yüksek Okulunun Hacıbektaş’da açılması için katkıda bulundu. Güzel sanatlar Fakültesinin Hacıbektaş’a açılması için önemli girişimlerde bulundu ve 2012 yılında öğrenime başlayacak olan güzel sanatlar fakültesinin üniversite kenti olma yolunda önemli bir adım olduğunun bilinciyle yeni yeni fakültelerin açılması için plan ve proje üretmeye devam etmektedir.2009 yılı mahalli idareler seçimiyle ikinci kez belediye başkanlığına halkın isteği ve oylarındaki artışla yeniden seçildi. Hacıbektaş’ı şehircilik ve turizm bakımından geliştirmek için dar olanakları ile hizmet vermeye devam ederken, belediyenin gelir kaynaklarını artırmanın ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunun bilinciyle, belediye meclisinin engellemelerine karşın bu kararından dönmedi, proje üretmeyi sürdürdü.AB nin bazı Alevi-Bektaşi kuruluşlarının da desteğini alarak 17 Aralık 2004 tarihli ilerleme raporunda Alevi-Bektaşileri azınlık ilan etmesine sert tepki göstererek karşı çıktı. Ankara’da Av. Şakir Keçeli ile birlikte basın toplantısında azınlık göstermeyi protesto ederek Alevilerin kurtuluş, kuruluş ve Atatürk devrimlerinin kök salmasında lokomotifi olduğunu belirterek ulusun asli unsuru olan Alevilerin bu tuzağa düşmeyeceğini bildirdi. Bu görüşünü her yıl Hacı Bektaş veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri açılış konuşmasında dile getirdi.