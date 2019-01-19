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Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.01.2019 14:55 | Son Güncelleme

Hacıbektaş Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, CHP'den istifa etti.

Selmanpakoğlu, CHP İlçe Başkanlığına sunduğu dilekçesinde, Atatürk’ün akıl, bilim ve adalete dayanan aydınlanmacılığından sapmadığını belirterek, "Hacıbektaş’ta bilimsel akıla dayalı değişimi ve gelişimi birçok konuda gerçekleştirdiğim kanısındayım. Hacıbektaş’ın birlik ve beraberliği bakımından ayrıştırılmasını uygun görmeyerek, tekrar eskiye dönüşecek bir anlayışta olmadığımdan CHP’den istifa ettiğimi arz ederim.” ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Merkezi, aday adaylığı için partisinin ilçe başkanlığından istifa eden Arif Yoldaş Altıok'u Hacıbektaş Belediye Başkan adayı olarak açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hacıbektaş Nevşehir seçim 2019 Selmanpakoğlu istifa

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