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Hacıbektaş'a ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor - Ziyaretçiler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ndeki müze, aşevi ve "pir evi"ni geziyor

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri dolayısıyla ziyaretçi akınına uğruyor.

13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Türklerin Anadolu'ya yayılması konusunda büyük etkisi olduğu bilinen, Selçuklu döneminde farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Ziyaretçiler, 2012 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde "kutsal" olduğu kabul edilen aslanlı çeşmeden su içmek için uzun kuyruk oluşturuyor, külliye içindeki müze, aşevi ve "pir evi"ni geziyor.

Hacı Bektaş Veli'nin türbesinin bulunduğu alana saygı amacıyla kapıları öperek girenler, burada dua ediyor.

Çilehane mevkisinde Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret eden vatandaşlar ise burada günahı olanların geçemeyeceğine inanılan mağaranın yan kısmındaki delikli taştan dışarı çıkmaya çalışıyor.

İnanışa göre, delikli taştan geçemeyenlerin adak kurban keserek yoksullara dağıtması gerekiyor.

- "Külliye manevi doyum noktası"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'yu yurt yapan evliyalardan birisi olduğunu, onun öğretilerinin yaşatıldığı ilçedeki mekanların insanlar için manevi doyum kaynağı olduğunu vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin bir gönül ereni olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buralar cazibe merkezleridir, bu dini mekanlarda kutsallık vardır. Bu insanlar Hakk'ın arayışı içerisindedir. Dolayısıyla Hakk'ın arayışı içindeki insanlar Allah'a daha yakın olanlardır, velidir, evliyadır. 'Bu insanların hürmetine biz de dileklerimizi kabul ettirebilir miyiz, onun vesilesi ile Allah'a münacatımızı kabul ettirebilir miyiz' bilinci vardır. Dolayısıyla bu kutsal mekan doyum kaynağıdır. Pirin dergahına girip dua edip, ağlayanlar onun etkisini gösterir."

- "Paylaşma ve birlikte yaşamayı öğretmiş"

İlçeyi ziyaret için Kahramanmaraş'tan gelen Salman Özdemir de Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'nun gelişmesine katkıda bulunan büyük bir şahsiyet olduğunu, onun yaşadığı dönemden miras kalan alanları gezdiğini söyledi.

Kahramanmaraş'tan her yıl Hacıbektaş'a geldiğini anlatan Özdemir, "Hacı Bektaş Veli, Anadolu'nun gelişmesine ön ayak olan büyük bir insan. Paylaşmayı, beraber yaşamayı öğretmiş önemli bir düşünür. Burası insanların kardeşçe yaşadığı bir yer. Etkinliklere katılıyoruz. Müzeyi ve delikli taşı ziyaret ettik. Kayanın içindeki delikten sadece günahı olmayanların geçtiğine inanılır." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Şenay Yılmaz ise etkinlikler için ilk kez geldiği ilçede mekanları ziyaret edip, dua okuduklarını, kurban kesip Cem törenine katılacaklarını belirtti.

Bu arada, Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri yarın Cem töreninin ardından sona erecek.

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Hacı Bektaş Veli Külliyesi Hacıbektaş Nevşehir

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