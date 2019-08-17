Hacıbektaş'a ziyaretçi akını

Çilehane mevkisinde Hacı Bektaş Veli'nin inzivaya çekilerek ibadet ettiği mağarayı ziyaret eden vatandaşlar ise burada günahı olanların geçemeyeceğine inanılan mağaranın yan kısmındaki delikli taştan dışarı çıkmaya çalışıyor.

Ziyaretçiler, 2012 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Hacı Bektaş Veli Külliyesi'nde "kutsal" olduğu kabul edilen aslanlı çeşmeden su içmek için uzun kuyruk oluşturuyor, külliye içindeki müze, aşevi ve "pir evi"ni geziyor.

13. yüzyılda Horasan'dan gelerek Türklerin Anadolu'ya yayılması konusunda büyük etkisi olduğu bilinen, Selçuklu döneminde farklı dine mensup kişilerin barış ve birliktelik içinde yaşamalarını sağlayan Hacı Bektaş Veli'nin birçok alim yetiştirdiği külliye, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

İnanışa göre, delikli taştan geçemeyenlerin adak kurban keserek yoksullara dağıtması gerekiyor.

- "Külliye manevi doyum noktası"

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin, Anadolu'yu yurt yapan evliyalardan birisi olduğunu, onun öğretilerinin yaşatıldığı ilçedeki mekanların insanlar için manevi doyum kaynağı olduğunu vurguladı.

Hacı Bektaş Veli'nin bir gönül ereni olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buralar cazibe merkezleridir, bu dini mekanlarda kutsallık vardır. Bu insanlar Hakk'ın arayışı içerisindedir. Dolayısıyla Hakk'ın arayışı içindeki insanlar Allah'a daha yakın olanlardır, velidir, evliyadır. 'Bu insanların hürmetine biz de dileklerimizi kabul ettirebilir miyiz, onun vesilesi ile Allah'a münacatımızı kabul ettirebilir miyiz' bilinci vardır. Dolayısıyla bu kutsal mekan doyum kaynağıdır. Pirin dergahına girip dua edip, ağlayanlar onun etkisini gösterir."