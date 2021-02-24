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Hacılar’da yol çalışmaları sürüyor

24.02.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede asfalt, altyapı ve üstyapı programlarının yanı sıra imar yolu açma çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ilçede asfalt, altyapı ve üstyapı programlarının yanı sıra imar yolu açma çalışmalarının da tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Özdoğan Karpuzsekisi Mahallesi’nde yapılan çalışma ile bölgede faaliyete geçecek işletmeler için bir kilometrelik yolda imar yolu çalışmasının sürdüğünü belirtti.
Başkan Özdoğan Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile geçtiğimiz yıl Karpuzsekisi ve Hürmetçi Mahallelerinin yapılan çalışmalarla modern altyapıya kavuştuğunu hatırlatarak şöyle konuştu:
“Karpuzsekisi Mahallesi konut dışı kentsel çalışma alanında imar yolu çalışmalarımız devam ediyor. Burada faaliyet gösterecek işletmeler için 3 kamyon 1 ekskavatör 1 loder ile yaklaşık 1 km’lik yol çalışmasında ince malzeme serimi yapılarak yol açma çalışmalarımız tamamlanacak. Amacımız her zaman vatandaşlarımızın daha konforlu ve güzel alanlarda yaşayabilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız.”
Başkan Özdoğan çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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