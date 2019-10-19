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Hacire ana, PKK'nın elinden kurtardığı oğlunu evlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:34 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.

Emrah KIZIL-Elif FİLİZ/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da oğlu Mehmet Akar'ın (21) terör örgütü PKK tarafından kaçırılmasına HDP önünde yaptığı oturma eylemiyle engel olan ve çocukları dağa kaçırılan annelerin sembolü haline gelen Hacire Akar, terör örgütünün elinden kurtardığı oğlunun düğününü yaptı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in, HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Yaptığı oturma eyleminin 3'üncü gününde anne Akar, oğlu Mehmet'e kavuştu. Anne Akar'ın yaptığı bu eylemin ardından Türkiye'nin dört bir yanından çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, HDP önüne gelerek 47 gündür eylemlerini sürdürüyor.

HDP önündeki 55 ailenin oturma eylemi sürerken, anne Akar, dağa kaçırılmasına engel olduğu oğlu Mehmet'in düğününü gerçekleştirdi. Merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Soğanlı mahallesinde yapılan düğünle Kader Akar ile hayatını birleştiren Mehmet Akar'ın bu mutlu gününde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu yalnız bırakmadı.

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