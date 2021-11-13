HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hacizde kadın avukatlara dayak! İstenen ceza belli oldu

Hacizde kadın avukatlara dayak! İstenen ceza belli oldu

13.11.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri Ahmet G. tarafından darbedildi. Polis gelene kadar kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatların şikayeti üzerine, Ahmet G. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hacizde kadın avukatlara dayak! İstenen ceza belli oldu

Avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuru Begüm Y. ile birlikte borcu nedeniyle haciz işlemi uygulanan Ahmet G.'nin Keçiören ilçesindeki evine gitti. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen Ahmet G., avukatlara tepki gösterdi. Ahmet G., Hilal Yılmaz Pusat'ı kolundan tutup itekleyerek, tokat attı. Ahmet G., araya giren Nuriye Zeynep Mangaltepe'nin de başına yumrukla vurup, yere düşürdü. Kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hastaneye götürülen avukatlar darp raporu alarak, Ahmet G.'den şikayetçi oldu.
Gözaltına alınan Ahmet G., savcılık ifadesinde avukatların haciz işlemi sırasında evinde bulunmalarının yanlış olduğunu, eşinin sadece icra memurunu evine davet ettiğini; ama avukatların da içeri girdiklerini söyledi. Ahmet G., avukatlara şiddet uygulamadığını, sadece evinden çıkmaları için uyardığını ve omuzlarına dokunarak evinden çıkarmak istediğini ileri sürdü.

aa4052939bb210a3ed140047c4e021a8

6 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonunda Ahmet G. hakkında 'hakaret' ve 'cebir ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat'ın haciz işlemi sırasında bulunmalarının icra memurunun kabulü ve ikamet sahibinin eşinin daveti üzerine olduğu belirtildi. Müşteki beyanları, hastane raporları ve şüpheli beyanı ile suçu işlediği belirtilen Ahmet G.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyorDikkat! Çocuklarda ve yaşlılarda ölüme yol açabiliyor
PARTNER"Çocuk yapmak için evliliği beklemem""Çocuk yapmak için evliliği beklemem"
Hem hırsızlar, hem arsızlar! Önce dövdüler, sonra kaçırdılarHem hırsızlar, hem arsızlar! Önce dövdüler, sonra kaçırdılar
Anahtar Kelimeler:
Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Dolar 10 lirayı aştı! Siyasilerden peş peşe tepkiler

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

Aşk pozu görenleri şoke etti! Plajda sarmaş dolaş

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

En acımasız işkencelerin sorumlusu dolabın içinde bulundu

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

Ünlü eğitmen kazada ağır yaralandı

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Başak Cengiz'in kılıçla öldürülme anı ortaya çıktı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

MEB duyurdu! 8 dönem şartı kaldırıldı

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Tarih belli oldu! Türkiye'de benzinli ve dizel araçlara veda ediliyor

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.