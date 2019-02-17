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Hacizli otomobilleri parçalayıp satmışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Eskişehir'de haciz kararı verilen bazı araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hacizli otomobilleri parçalayıp sattıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kuyucak Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde plakaları sökülmüş 3 otomobil gördü.

Ekipler, şüphe üzerine yaptıkları incelemede araçlarla ilgili çok sayıda haciz kararı bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda otomobilleri parçalayıp sattıkları öne sürülen 4 şüpheli evlerinde yakalandı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hacizli otomobil

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