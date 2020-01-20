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  4. Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2)

Hacizli ve çalıntı otomobilleri 'change' çetesi adliyede (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 23:40 | Son Güncelleme

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU Bursa'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil belgeleriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

1 MİLYON 250 BİN TL DEĞERİNDEKİ MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Bursa'da, yurda kaçak sokulan ve üzerinde yakalama ile haciz kararları bulunan araçları, hurdaya çıkan araçların plaka ve tescil belgeleriyle değiştirip satan 17 kişilik çete, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 16'sı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, işledikleri suçta elde ettiği tahmin edilen 1 milyon 250 bin lira değerindeki mal varlıklarına tedbiren mahkeme kararıyla el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)

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