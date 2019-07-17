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Hacker Davası’nda savcı ek süre istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Darbe Girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alan, sosyal medya hesaplarını ele geçiren Börteçine Siber Tim hacker adlı grubun üyeleri olan ve WhatsApp programında ’Yurtta Sulh Konseyi’ isimli grup oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Darbe Girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı hedef alan, sosyal medya hesaplarını ele geçiren Börteçine Siber Tim hacker adlı grubun üyeleri olan ve WhatsApp programında ’Yurtta Sulh Konseyi’ isimli grup oluşturdukları iddiasıyla yargılanan 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. Savcı dosya kapsamı dikkate alınarak mütalaayı hazırlamak için ek süre istedi, duruşma ertelendi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından TBMM’ye siber saldırı gerçekleştirerek devletin gizli kalması gereken bilgilerini ifşa eden ve Bakan, Milletvekillerine ait TBMM kurumsal e-posta adreslerini ve sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve TBMM milletvekillerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ve birçok üst düzey bürokrat ve devlet adamına kendilerini gizleyerek tehdit, hakaret içerikli ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılayıcı paylaşımlar yapan, WhatsApp programında “Yurtta Sulh Konseyi” isimli grup oluşturarak ve grup yöneticisi Albay isimli şahsın, darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni gibi suç örgütü olan hacker grubuna yönelik bizzat Kayseri Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Murat tarafından yürütülen gizli soruşturmada 24 Mayıs 2017’de Kayseri merkezli, İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Aksaray ve Hatay illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Yusuf Y., Yusuf E., Seyit C.Y., Yasin Y., Osman D., Alparslan Ç., Fatih K., Çağrı E., Alp C.Ö. ve Kadir G. yakalandı. Şüphelilerden 9’u serbest kalırken, bu dosyada tek tutuklu Alparslan Ç. isimli şüpheli kaldı. Alparslan Ç. de 23 Ocak 2019’da görülen davanın ilk celsesinde tahliye oldu. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü celsesine bir kısım sanık ve mağdur avukatları duruşma salonunda hazır bulundular. Önceki celse mütalaa için süre isteyen duruşma savcısı, dosyanın tamamlandığını, ancak dosyanın kapsamı dikkate alınarak mütalaayı hazırlamak için ek süre istedi. Bazı sanıklar önceki celselerde yaptıkları savunmalarda televizyon dizilerinin etkisinde kaldıklarını, devlet büyüklerinin internete düşen belgelerini yayınladıklarını, kimsenin hesabını hacklemediklerini ifade etmişlerdi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararda, mütalaa için savcılık makamına ek süre verilmesine ve duruşmanın Ekim ayına ertelenmesine karar verdi.

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