HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hacker'lar koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldı!

Hacker'lar koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldı!

30.11.2020 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hacker'lar koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldı!

Hacker'ların yeni hedefi koronavirüs aşısı geliştiren şirketler oldu. Reuters'ın haberine göre, Kuzey Kore'li hacker'lar, koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'nın sistemlerine girmeye çalıştı.

Koronavirüs aşısı geliştirilirken ve aşı geliştirme sürecinde rol alan firmalardan ardı ardına müjdeli haberler gelirken, siber saldırılar da çoğaldı. Daha önce şirketlerin müşteri kimlik bilgilerini çalmak için harekete geçen ya da büyük şirketlerin sistemlerini aşarak firmalardan yüklü fidyeler isteyen kötü niyetli kişiler, şimdi ise hedeflerini koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere çevirdi.

HACKER'LAR ASTRAZENECA'NIN SİSTEMLERİNİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Reuters'ın haberine göre, hacker'lar koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldı. Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısının denemelerinden ortalama yüzde 70 başarılı sonuç alan AstraZeneca'nın sistemleri, iddialara göre Kuzey Kore kaynaklı hacker'lar tarafından aşılmaya çalışıldı. Hacker'lar bunun için ise AstraZeneca çalışanlarını kullandı ve onları ağlarına düşürdü.

DÖKÜMAN İÇİNDE ZARARLI YAZILIM YOLLADILAR

Habere göre hacker'lar, LinkedIn ve WhatsApp üzerinden çalışanlara taklit iş teklifleri iletti. Ancak iletilen iş teklifleri dökümanlarının içerisinde bilgisayara erişim sağlamak için tasarlanmış zararlı yazılımlar vardı. Hacker'lar tarafından hedef alınan isimler arasında iddialara göre AstraZenaca'nın koronavirüs aşısı için çalışan ekipler de bulundu.

koronavirüs aşısı

Astrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptıkAstrazeneca: Aşı çalışmalarında hata yaptık

YORUM YAPMAKTAN KAÇINDILAR

AstraZeneca'ya karşı yapıldığı söylenen hack saldırısı için ne Kuzey Kore ne de firmanın kendisi henüz bir yorum yapmadı. Fakat Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde benzer iddialarla gündeme gelmiş ve bu iddiaların birer karalama kampanyası olduğunu söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor Kabus sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor
Xiaomi'nin beklenen telefonu hakkında yeni gelişme!Xiaomi'nin beklenen telefonu hakkında yeni gelişme!
Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!Bunları yaparak doğalgaz faturasını düşürebilirsiniz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

Fatih Altaylı canlı yayında küplere bindi: A be beyinsiz!

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

MasterChef'ten diskalifiye oldu! Gözyaşlarına boğulan Uğur: Çok utanıyorum affedin

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Cesur sahnelerin kadını en beğendiği seks sahnesini açıkladı

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Sokağa çıkma kısıtlaması genişliyor mu? Karar günü

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Türkiye'de korona kabusu sürüyor! Günlük ölü sayısında acı rekor

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 28 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasındaydı: Perdeyi açmaya korkar oldum

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirine girdi

Diğer Haberler

Oppo A53 5G fiyatı ile dikkat çekiyor

Oppo A53 5G fiyatı ile dikkat çekiyor

Xiaomi Mi 11 çıkış tarihi için yeni iddia!

Xiaomi'nin beklenen telefonu hakkında yeni gelişme!

Apple Watch tasarımı ne zaman yenilenecek?

Ünlü analist konuştu: Tasarımı yenileniyor!

Nokia dizüstü bilgisayar üretebilir!

Nokia dizüstü bilgisayar üretebilir!

Japonya, yüksek hız kapasiteli iletişim uydularını fırlattı

Japonya'dan dikkat çeken fırlatma! İkisini birden gönderdi

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Uzaydaki büyük buluşma gerçekleşmek üzere!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.