Koronavirüs aşısı geliştirilirken ve aşı geliştirme sürecinde rol alan firmalardan ardı ardına müjdeli haberler gelirken, siber saldırılar da çoğaldı. Daha önce şirketlerin müşteri kimlik bilgilerini çalmak için harekete geçen ya da büyük şirketlerin sistemlerini aşarak firmalardan yüklü fidyeler isteyen kötü niyetli kişiler, şimdi ise hedeflerini koronavirüs aşısı geliştiren şirketlere çevirdi.

HACKER'LAR ASTRAZENECA'NIN SİSTEMLERİNİ AŞMAYA ÇALIŞTI

Reuters'ın haberine göre, hacker'lar koronavirüs aşısı geliştiren AstraZeneca'yı hedef aldı. Oxford Üniversitesi ile geliştirdiği koronavirüs aşısının denemelerinden ortalama yüzde 70 başarılı sonuç alan AstraZeneca'nın sistemleri, iddialara göre Kuzey Kore kaynaklı hacker'lar tarafından aşılmaya çalışıldı. Hacker'lar bunun için ise AstraZeneca çalışanlarını kullandı ve onları ağlarına düşürdü.

DÖKÜMAN İÇİNDE ZARARLI YAZILIM YOLLADILAR

Habere göre hacker'lar, LinkedIn ve WhatsApp üzerinden çalışanlara taklit iş teklifleri iletti. Ancak iletilen iş teklifleri dökümanlarının içerisinde bilgisayara erişim sağlamak için tasarlanmış zararlı yazılımlar vardı. Hacker'lar tarafından hedef alınan isimler arasında iddialara göre AstraZenaca'nın koronavirüs aşısı için çalışan ekipler de bulundu.