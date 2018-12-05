Hacker'ların gözü Türkiye'de

2017’den beri bilinen ve ağırlıklı olarak Orta Asya ve Orta Doğu’daki hükümet kuruluşlarını hedef alan MuddyWater, genel olarak saldırıda bulunduğu ülkelerin kamu kurumlarından gelmiş gibi düzenlenen oltalama mesajları ile zararlı dosyaları iletip, daha önce güvenilir seviyede olan hacklenmiş web sitelerine kurum bilgilerini sızdırmasıyla biliniyordu.

En son Mart 2018’de Türkiye, Pakistan ve Tacikistan’a yapılan saldırılarla da bağlantısı olduğu keşfedilen grup, 2017’de Suudi Arabistan hükümetine karşı düzenlediği casusluk saldırısıyla ortaya çıktı. Trend Micro’nun güvenlik istihbarat birimi TrendLabs’in detaylı araştırmaları, siber suçluların gerçekleştirdikleri saldırılarda kullandıkları cihazların, tekniklerin ve prosedürlerin birbirlerinden çok farklı olmadığını ortaya çıkardı.Daha önceki zararlı aktivitelerle benzerliği kadar farklılığı da var

MuddyWater 2017 yılından bu yana aktif olarak görülen, hükümet ve kamu kurumlarını hedef alan bir örgüt olarak biliniyor. Daha önceleri de çeşitli ülkelerde zararlı saldırı faaliyetlerinde bulunan örgütün genel olarak saldırılarında kamu kurumları ve enerji sektörünü hedeflediği dikkat çekiyor.