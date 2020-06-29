Hackerlar California Üniversitesi'nden 1,1 milyon dolar fidye aldı

Netwalker'ın internet sitesi ilk bakışta harhangi bir müşteri hizmetleri sayfasına benziyor. Sık sorulan sorular için bile bir sekme var.

Netwalker son iki ayda en az iki üniversiteye saldırdı.

Öte yandan FBI, Europol ve Birleşik Krallık Ulusal Siber Güvenlik Merkezi hackerlara bu şekilde para verilmemesini tavsiye ediyor.

Bazı anlaşmalarda ödenen para bundan daha fazla oluyor.

Siber güvenlik uzmanları, hackerların dünyanın dört bir yanında bu yolla para topladığını ve pazarlıkların da karanlık ağ üzerinde yapıldığını söylüyor.

BBC'ye bilgi veren anonim bir kaynak sayesinde BBC News, internetteki dark web (karanlık ağ) üzerinde yürütülen pazarlıkları takip etti.

Üniversitenin bilgi işlem çalışanları daha fazla bilgisayarın etkilenmesinin önüne geçmek için hızla bütün bilgisayarların fişini çekti.

Netwalker adlı hacker grubu üniversiteye 1 Haziran'da saldırdı ve verilerini şifreleyerek geri almaları için para ödemeleri gerektiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadele konusunda önemli araştırmalara imza atan California Üniversitesi (UCSF) kendilerine şantaj yapan hackerlara 1,14 milyon dolar fidye ödemek zorunda kaldı.

"Bu teklifi nasıl kabul edeyim? Emeğimin bir karşılığı yok mu? İstediğim parayı birkaç saat içinde toplayabilecek bir kurumsunuz. Bu işi ciddiye almanız lazım.

UCSF'i temsil eden kişi (kendisi dışardan tutulmuş bir uzman da olabilir) koronavirüs salgınının üniversitenin maddi yapısını derinden etkilediğini söyleyerek 780 bin dolarlık tekliflerini kabul etmeleri için hackerlara yalvardı.

UCSF'in her yıl milyarlarca dolar geliri olduğunu bilen hackerlar, pazarlığa 3 milyon dolardan başladı.

Üniversite yönetimi altı saat sonra verdiği yanıtta biraz daha zaman istedi ve hacklendiklerine dair bilginin Netwalker'ın bloğundan silinmesini talep etti.

Öte yandan sitede bir sayaç da var ve sayacın süresi dolunca mağdurlardan istenen para iki katına çıkıyor ve bu süreç tekrar ediyor.

Ayrıca şifre çözme yazılımının bir örneği ve canlı yazışma imkanı sunuyorlar.

"Elimizdeki bilgileri, öğrenci kayıtlarını ve verilerini internette yayınlarsak bu paradan çok daha büyük miktarda zarar edeceğiniz bariz.

"Bir fiyatta uzlaşabiliriz ama böyle değil, bu bir hakaret.

"780 bin dolar sizde kalsın, çalışanlarınıza McDonalds alırsınız. Bu para bizim için çok az."

Bir gün süren pazarlıkların ardından üniversite kullanabilecekleri tüm parayı bu işe ayırarak tekliflerini 1,02 milyon dolara yükselttiklerini açıkladı.

Saldırganlar ise 1,5 milyon doların altına inmeyi reddetti.

Üniversite saatler sonra bir miktar daha para toplamayı başardıklarını ve bunu nasıl yaptıklarını detaylı olarak anlattı ve tekliflerini 1 milyon 140 bin 895 dolara yükseltti.

Hackerlar'dan gelen yanıt "Tamam, şimdi oldu. Artık rahat uyuyabilirsiniz :D Ödemeyi ne zaman yapabilirsiniz?" oldu.

UCSF sonraki gün Netwalker'a 116,4 bitcoin transfer etti, hackerlar da şifreyi kırmak için gerekli yazılımı üniversiteye yolladı.

Üniversite BBC'ye konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ele geçirilen verilerin bir kısmı önemli akademik çalışmalardı bu yüzden kamu yararını gözettik" dedi ve ekledi: