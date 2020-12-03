Hackerlar koronavirüs aşısının soğuk zincirini hedef aldı

Merkezi ABD’nin New York şehrinde bulunan dünyanın en büyük bilişim ve teknoloji şirketi International Business Machines (IBM), hackerların Kovid-19 aşılarının nakliyesi sürecinde aşıları doğru sıcaklıkta tutmak için kullanılan "soğuk zincir" teslimat sistemini hedeflediğini öne sürdü.

Son yıllarda tasarladığı süper bilgisayar gibi buluşlarla bilim dünyasında dikkat çeken IBM, saldırganların kimliği henüz bilinmese de kullandıkları yöntemlerin karmaşık yapısı nedeniyle saldırıların arkasında bir ulus devlet olabileceğini ifade etti. IBM konuya ilişkin açıklamasında, “Hackerların bu kadar hesaplanmış bir operasyonu yürütmek için gereken zamanı ve kaynakları ayırması pek olası değil” dedi.

''SALDIRILAR EYLÜL AYINDA BAŞLADI''

IBM’nin ortaya attığı iddiaya göre, soğuk zincir teslimat sistemine ilişkin saldırılar Eylül ayında başladı. Şirket, saldırganların, yoksul ülkelerde aşılamaya erişimi arttırmak üzerine çalışmalar yapan Gavi Aşı İttifakının Soğuk Zincir Ekipman Optimizasyon Platformu (CCEOP) ile bağlantılı olan 6 ülke üzerinden kimlik avı e-postaları gönderildiğini aktardı. IBM, saldırganların bu e-postalar sayesinde hükümetlerin aşıları dağıtmak için kullanmayı amaçladıkları altyapı hakkında bilgi aldığına inandıklarını belirterek, şu ana kadarki faaliyetlerin herhangi bir araştırmayı aksatmaktan ziyade istihbarat toplama ile ilgili olduğunu öne sürdü. IBM açıklamasında ayrıca, soğuk zincir saldırılarının, Kovid-19 siber tehditlerini izlemek için salgının başlangıcında kurduğu bir güvenlik ekibi tarafından ortaya çıkarıldığını kaydetti.