Hackerlar Suudi muhalif Ahmed'i hedef alırken Kaşıkçı'nın adını kullanmış

Hackerların, Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Ali el-Ahmed'in elektronik posta hesabını ele geçirmek için Cemal Kaşıkçı'nın ismini de kullandığı ortaya çıktı.

Amerikan Associated Press ajansının yaptığı araştırmaya göre, merkezi Suudi Arabistan olduğuna inanılan ve gazeteci gibi davranan bir grup hacker, Washington'da yaşayan Suudi muhalif gazeteci Ahmed'in elektronik posta hesabına sızmaya çalıştı.

Ahmed, yaptığı açıklamada, şubat ayında BBC televizyonu için röportaj talebini içeren bir mail geldiğini ve bunu gönderen kişinin kendisini Genel Yayın Yönetmeni Sekreteri Tanya Stalin olarak tanıttığını belirtti.

İlgili elektronik posta hesabıyla bir süre temasta kalan Ahmed, daha sonra BBC'de çalışan böyle birisinin olmadığını öğrendiğini anlattı.

Kasım 2017'de Cemal Kaşıkçı adına bir elektronik posta aldığını aktaran Ahmed, mailin zararlı yazılım bulunan bir link içerdiğini kaydetti.

Ali el-Ahmed, ilgili mailleri gönderen hackerların Suudi Arabistan merkezli olduğuna inandığını belirtti.

Ahmed'in maillerini inceleyen yazılım şirketi Citizen Lab de söz konusu elektronik postaların Ali el-Ahmed'in hesabını ele geçirmek için gönderildiğini teyit etti.