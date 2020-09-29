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Hacklenen kahve makinesi çok tehlikeli olabilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2020 12:30 | Son Güncelleme

Bir güvenlik uzmanı tarafından yapılan denemeler sonucunda kahve makinesi hacklenerek korkunç bir varlığa dönüştürüldü.

Hacklenen kahve makinesi çok tehlikeli olabilir

Avast’tan Martin Hron, kahve makinesi hacklenerek nasıl korkunç bir varlığa dönüştürülür denemesi yaptı. Uzun bir süredir güvenlik uzmanı olarak çalışan bu adam, işinin ehli diyebildiklerimiz arasında yer alıyor. Kendisinin burada kullandığı sistem ise nesnelerin interneti olarak bilinen bir yapı. Kısaca anlatmak gerekirse; nesnelerin interneti, cihazların büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı olarak adlandırılıyor.

NESNELERİN İNTERNETİ GÜVENLİ DEĞİL Mİ?

Martin Hron tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, nesnelerin interneti gibi sistemlerin aslında hiç de güvenli olmadığı görüldü. Bu tür fiziksel cihazlarla internet arasında hiçbir koruyucu önlem yer almıyor. Böylece isteyen herkes böyle makineleri ele geçirebiliyor.

Nesnelerin internetine sahip cihazlar çoğu zaman kontrol edilmiyor. Böylece ortaya oldukça korumasız fiziksel sistemler çıkıyor. Akıllı telefonla kahve makinesinin kontrolünü ele almak fikri kulağa son derece cazip gelse bile yine de pek kullanışlı olmayabilir. İşin daha doğrusu bu ele geçirmeyi başkaları gerçekleştirebilir. Böyle bir durumda, hiç istemediğiniz sonuçlarla karşılaşmak an meselesi olur.

KAHVE MAKİNESİ SINIRLARININ DIŞINA ÇIKTI

Kodlarda, işlemci modeline göre gerçekleştirilen yazılım değişimlerinde; bu kahve makinesi sürekli para isteyen ve kahve yakan bir cihaza dönüştü. Ayrıca sürekli sıcak su püskürtmesi de cabası. Şimdilik bu tür hackleme işlemeleri herkes tarafından yapılamıyor. Ancak ilerleyen dönemlerde nesnelerin interneti için önemli bir problem olarak karşımıza çıkabilir.

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