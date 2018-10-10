Hacze giden icra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve oğulları tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları Adil ve Sakif K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat rehin tutulan görevlileri jandarma kurtardı. Gözaltına alınan anne ve oğulları tutuklandı.

Dün öğle saatlerinde bir alacak için Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan, avukat katibi Süleyman Avcı, Adil ve Adem K.'nin borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak amacıyla Çardak Mahallesi'ne gitti. Adil K. ile görüşen görevliler, bir alacak nedeniyle haciz işlemi yapacaklarını anlatırken, yanlarına gelen anne Fatma K., görevlilere bağırdı ve hakaret etti. Sesleri duyarak yanlarına gelen borçlunun ağabeyi Sakif K., görevlilere hakaret ederek, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi; ağzını burnunu kırıp gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

'KESİN KÖR BİR KUYUYA ATIN'

İcra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için tutanak tutarken, Sakif K., Adil K. ve anneleri Fatma K. görevlilere saldırdı. Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'yı yaklaşık 10- 15 dakika boyunca sopa, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, görevlilerin yanlarında getirdiği icra dosyasına, cep telefonlarına ve çantalarına el koydu. Bir süre sonra Fatma K., şüphelilere dönerek, "Bunları hiçbir yere göndermeyin, kör bir kuyu var kesin ve atın. Kimseler bulmasın. Bunlar buradan giderse bizi şikayet ederler ve başımız belaya girer" dedi.

'GÖNDERDİĞİN ADAMLARI REHİN ALDIM'

Yaklaşık 2 saat süresince görevlileri rehin alan, hakaret ve küfür eden şüpheliler, olay yerine başka tanıdıklarını da çağırdı. Bu sırada bir avukatı arayan Sakif K., "Gönderdiğin adamları rehin aldım, gel alabiliyorsan al" dedi. Avukatın haber vermesiyle Çardak Mahallesi'ne gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehin tutulan icra dairesi çalışanını ve avukat katibini kurtarırken, şüpheliler Adil K., Sakif K. ve Fatma K.'yi gözaltına aldı. İcra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler cumhuriyet savcısına verdikleri ifadede, haciz işlemi için gelenlerin kendilerini tanıtıcı kartları olmadığını, bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, avukat katibi Süleyman Avcı'nın zorla evlerine girmeye çalıştığını iddia etti. Tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, 'görevli memura mukavemet', 'mala zarar verme', 'hürriyetten yoksun bırakma', 'küfür, hakaret ve tehdit' ile 'telefon ve özel eşyaların alıkonulması' suçlarından tutuklandı.

'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIK'

Adliyeden çıkarılan şüphelilerden erkek kardeşler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizde sıkıntı yok, biz haksızlık yapmadık, haksız yere tutuklandık. İçeriden çıkınca biz hususi çağıracağız sizi. O zaman gelin. Avukat A.Ü.'nün baskısıyla hakim bizi tutukladı" derken, anneleri Fatma K. de "76 yaşındayım. Serik'te avukat A.Ü.'nün baskısıyla adliye beni tutukladı" dedi. Fatma K. jandarma görevlileri tarafından güçlükle araca bindirildi.

'ADLİ PERSONELE SALDIRI ENDİŞE VERİCİ'

Yasin Çapan'ın avukatı İsmail Dinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin dün görevi esnasında fiziki saldırıya uğradığını belirterek, "Müvekkilim, görev icabı bulunduğu haciz mahallinde borçlu, borçlunun ağabeyi ve borçlunun annesi tarafından darp edilmiş, rehin alınarak hürriyetinden yoksun bırakılmıştır. Jandarmanın olay yerine intikal etmesiyle kendileri kurtarılabilmiştir" dedi. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin yapılarak tutuklandıklarını aktaran avukat İsmail Dinç, adli personele karşı yapılan saldırıların endişe verici olduğunu vurgularken, "Gerek biz avukatlara, gerekse yargının diğer mensuplarına karşı her fiil o kişiye karşı değil, yargının kendisine karşı işlenmiş bir saldırıdır" diye konuştu.

ADLİYE ÇALIŞANLARINDAN PROTESTO

Olayın ardından Manavgat Adliyesi çalışanları da adliye önünde basın açıklaması yaptı. Büro Memur-Sen ve Türk Büro-Sen adına ortaklaşa hazırlanan basın açıklamasında, "Kamu görevlileri sık sık iş başında sözlü ve fiziki saldırıya uğramaktadır. Maalesef hakları konusunda zor durumda olan kamu görevlilerimiz bir de sözlü ve fiziki saldırılara maruz kalmaktadır. Manavgat Adliyesi 2'nci İcra Müdürlüğü personeli olan arkadaşımız Yasin Çapan, resmi olarak görevlendirildiği haciz işlemi sırasında menfur bir saldırıya uğramıştır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Adalet çalışanları yalnız değildir. Sendikalar olarak şimdiye kadar kamu görevlilerimizi yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" denildi.