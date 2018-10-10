Hacze giden icra görevlilerini dövüp, rehin alan anne ve oğulları tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde icra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için evine gittikleri Fatma K. ile çocukları Adil ve Sakif K. tarafından dövüldü. Yaklaşık 3 saat rehin tutulan görevlileri jandarma kurtardı. Gözaltına alınan anne ve oğulları tutuklandı. Dün öğle saatlerinde bir alacak için Manavgat 2'nci İcra Müdürlüğü memuru Yasin Çapan, avukat katibi Süleyman Avcı, Adil ve Adem K.'nin borçları nedeniyle haciz işlemi yapmak amacıyla Çardak Mahallesi'ne gitti. Adil K. ile görüşen görevliler, bir alacak nedeniyle haciz işlemi yapacaklarını anlatırken, yanlarına gelen anne Fatma K., görevlilere bağırdı ve hakaret etti. Sesleri duyarak yanlarına gelen borçlunun ağabeyi Sakif K., görevlilere hakaret ederek, "Siz köylüleri mazlum buluyorsunuz, gidin kodamandan alın alacağınızı. Sizi buraya gönderen avukatın kendisi gelsin. Zamanında bizim evimize başka bir avukat geldi; ağzını burnunu kırıp gönderdim. Siz de alabiliyorsanız alın" dedi.

'KESİN KÖR BİR KUYUYA ATIN' İcra memuru Yasin Çapan ve avukat katibi Süleyman Avcı, haciz işlemi için tutanak tutarken, Sakif K., Adil K. ve anneleri Fatma K. görevlilere saldırdı. Yasin Çapan ve Süleyman Avcı'yı yaklaşık 10- 15 dakika boyunca sopa, tekme ve yumruklarla döven şüpheliler, görevlilerin yanlarında getirdiği icra dosyasına, cep telefonlarına ve çantalarına el koydu. Bir süre sonra Fatma K., şüphelilere dönerek, "Bunları hiçbir yere göndermeyin, kör bir kuyu var kesin ve atın. Kimseler bulmasın. Bunlar buradan giderse bizi şikayet ederler ve başımız belaya girer" dedi. 'GÖNDERDİĞİN ADAMLARI REHİN ALDIM' Yaklaşık 2 saat süresince görevlileri rehin alan, hakaret ve küfür eden şüpheliler, olay yerine başka tanıdıklarını da çağırdı. Bu sırada bir avukatı arayan Sakif K., "Gönderdiğin adamları rehin aldım, gel alabiliyorsan al" dedi. Avukatın haber vermesiyle Çardak Mahallesi'ne gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rehin tutulan icra dairesi çalışanını ve avukat katibini kurtarırken, şüpheliler Adil K., Sakif K. ve Fatma K.'yi gözaltına aldı. İcra memuru Yasin Çapan ile avukat katibi Süleyman Avcı'ya hastanede iş göremez raporu verildi.

TUTUKLANDILAR Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, bu sabah saatlerinde Manavgat Adliyesi'ne gönderildi. Şüpheliler cumhuriyet savcısına verdikleri ifadede, haciz işlemi için gelenlerin kendilerini tanıtıcı kartları olmadığını, bu nedenle aralarında arbede yaşandığını, avukat katibi Süleyman Avcı'nın zorla evlerine girmeye çalıştığını iddia etti. Tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler, 'görevli memura mukavemet', 'mala zarar verme', 'hürriyetten yoksun bırakma', 'küfür, hakaret ve tehdit' ile 'telefon ve özel eşyaların alıkonulması' suçlarından tutuklandı. 'HAKSIZ YERE TUTUKLANDIK' Adliyeden çıkarılan şüphelilerden erkek kardeşler kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bizde sıkıntı yok, biz haksızlık yapmadık, haksız yere tutuklandık. İçeriden çıkınca biz hususi çağıracağız sizi. O zaman gelin. Avukat A.Ü.'nün baskısıyla hakim bizi tutukladı" derken, anneleri Fatma K. de "76 yaşındayım. Serik'te avukat A.Ü.'nün baskısıyla adliye beni tutukladı" dedi. Fatma K. jandarma görevlileri tarafından güçlükle araca bindirildi.