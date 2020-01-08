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  4. Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi

Haczi engellemeye çalıştı, 7 yıla kadar hapsi istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 08:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'da haciz için evine giden avukat ve icra memurunu, "Devletin avukatını da vururum, memurunu da vururum, umurumda değil" diyerek tehdit eden İ.B.'nin (32) 7 yıla kadar hapsi istendi.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da haciz için evine giden avukat ve icra memurunu, "Devletin avukatını da vururum, memurunu da vururum, umurumda değil" diyerek tehdit eden İ.B.'nin (32) 7 yıla kadar hapsi istendi.
Olay, 10 Temmuz 2018 günü merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Avukat Muharrem Akçay, müvekkiline borcu bulunan İ.B. hakkında icra işlemi başlattı. Avukat Akçay, olay günü icra memuru Mehmet Ali Polat ile birlikte haciz işlemi yapmak üzere İ.B.'nin evine gitti. Borç miktarının yüksek olması nedeniyle Avukat Akçay, İ.B.'ye süre vermek amacıyla kayden haciz yapmak istediklerini söyledi. İ.B., alacaklı hakkında olumsuz konuşmaya başlayınca icraya gelenler tarafından uyarıldı. Haciz işlemlerine sinirlenen İ.B., "Devletin avukatını da vururum, memurunu da vururum, umurumda değil" diyerek tehditler savurmaya başladı. İ.B.'nin söylemleri tutunak altına alınırken, haciz işlemi polis eşliğinde yapıldı.
Şikayet üzerine İ.B. hakkında soruşturma başlatıldı ve dava açıldı. 1'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın 'zincirleme şekilde yargı görevini yapan kişilere karşı görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 2,5 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.
Erzurum 1'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık katılmazkan, müşteki Muharrem Akçay ve avukatı hazır bulundu. Akçay, sanığın şahsına ve mesleğine yönelik söylemleri nedeniyle İ.B.'den şikayetçi oldu. Davaya katılma talebinde bulunan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan ise "Sanığın eylemi doğrudan avukatlık mesleğine yöneliktir. Avukatlık Kanunu'nun 76'ncı maddesi uyarınca Baro'nun bu mesleği korumak ve geliştirmek yetkisi, görevi vardır. Bu bağlamda davaya katılma talebimiz bulunmaktadır" dedi.
Mahkeme, Erzurum Barosu'nun katılma talebini reddederken, sanık hakkında duruşmaya zorla getirilme kararı verildi.

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