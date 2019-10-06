HABER

"Hadase Barajı görüşmeleri çıkmaza girmedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 01:29 | Son Güncelleme

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun: - "(Hadase Barajı müzakereleri) Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan uzmanlar bazı teklifler sundu. Bu, müzakereler çıkmaza girmedi anlamına geliyor"

ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Seleshi Getahun, Kahire'nin açıklamasının aksine, Hartum'daki Hadase Barajı görüşmelerinin çıkmaza girmediğini, teknik düzeyde başarılı olunduğunu bildirdi.

Başkent Addis Ababa'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Getahun, Sudan'ın başkenti Hartum düzenlenen Hadase Barajı müzakerelerinde teknik konularda başarılı olunduğunu, görüşmelerin çıkmaza girmediğini söyledi.

Mısır tarafının, Etiyopya tarafının müzakerelerde katı tutum sergilediğini ve tüm tezleri reddettiğini iddia ederek görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıklamasının ardından Getahun, ülkesinin herhangi bir aracıyı reddettiğini, anlaşma sağlamak için üç ülke arasındaki görüşmelerin süreceğini aktardı.

Getahun, "Etiyopya, Mısır ve Sudan'dan uzmanlar bazı teklifler sundu. Bu, müzakereler çıkmaza girmedi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Getahun sunulan tekliflere ilişkin, "Mısır heyeti, uygulanması imkansız teklifte bulunuyor. Etiyopya 20 milyar metreküplük stoka sahipken yıllık 40 milyar metreküp talep ediyor. Bunun anlamı Etiyopya'nın stratejik stoklarını Mısır'a vermesi demektir. Mısır heyeti, Sudan'ın sunduğu 35 milyar metreküplük teklifini de reddetti. Mısır şaşkınlık yaratan şeyler istiyor, bu sürpriz bir tavırdı."

PARTNERKırmızı halıda zor anlar!Kırmızı halıda zor anlar!
Adana 'Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldıAdana 'Lezzet Festivali'nin gala yemeği yapıldı
Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adis Ababa Etiyopya Hadase Barajı

En Çok Okunan Haberler

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Chloe Loughnan'dan flaş evlilik cevabı!

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

Türkiye ekrana kilitlendi! İşte milyonluk soru

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

'İktidarlarımız dönemine damgasını vuracak' dedi ve açıkladı!

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Jandarmaları taşıyan otobüsle TIR çarpıştı! 1 asker şehit

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Beyoğlu'nda hareketli dakikalar! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

Kılıçdaroğlu, notu okuduktan sonra konuşmasını yarıda kesti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın! Çok sayıda ekip alarma geçti!

Afyonkarahisar'da korkuç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Kafa kafaya çarpıştılar: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da zehirlenme şüphesi! Onlarca kişi hastaneye akın etti!

Hastane acili dolup taştı! Tam 47 kişi birden!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

Trafik arapsaçına döndü! İstanbul'da feci kaza!

İstanbul'da dehşet! Elindeki şişeyi kırıp arkadaşının boğazını kesti!

Herkesin gözü önünde arkadaşının boğazını kesti!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.