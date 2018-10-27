"Hades ile üç başlı köpeği" Cehennem Kapısı'na geri döndü

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Antik Yunan'daki pagan inanışında ölülere hükmeden yer altı tanrısı olarak bilinen Hades ve ona bekçilik eden üç başlı köpeği Kerberos'un Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde bulunan eserlere bakılarak yapılan mermer heykeli, Cehennem Kapısı'ndaki kaideye geri döndü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda 2013 yılında ortaya çıkarılan Cehennem Kapısı, restorasyon çalışmaları kapsamında ilginç bir projeye ev sahipliği yaptı.

Antik kaynaklarda kapı önünde yer aldığı bilinen ve halen boş olan kaidelere gerçeğine uygun heykelin yerleştirilmesi için çalışma yürüten kazı heyeti, kazılardan çıkan Hades ve üç başlı köpeği Kerberos'a ait heykel parçalarını dikkate alarak üç boyutlu modelleme yaptı.

Bölgedeki eserlerin mermerlerinin alındığı Afyonkarahisar'daki ocaklardan çıkarılan mermerle lazer tarayıcı ve üç boyutlu yazıcılar kullanılarak yapılan 3 metrelik heykel, Cehennem Kapısı üzerinde bulunan kaidesine yerleştirildi.