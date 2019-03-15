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Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim' projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 18:08 | Son Güncelleme

BURDUR İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim (BİLGE) projesi kapsamında 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi başladı.

BURDUR İl Milli Eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan Burdur İnovasyon ile Gelişen Eğitim (BİLGE) projesi kapsamında 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi başladı.
Burdur'da başlatılan 'Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim, Hem Çalalım, Hem Söyleyelim' projesi kapsamında Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi Müzik Bölümü öğrencileri Yazıköy Ortaokulundaki 75 öğrenciye bağlama, gitar, keman, ritim ve koro eğitimi veriyor. Proje koordinatör öğretmeni Emrah Turgut, projesi kapsamında ilk etkinliğin Yazıköy Ortaokulu'nda başladığını söyledi. Bağlama, gitar, keman, ritim ve koro atölyelerinde öğrencilerin bildiklerini, köydeki arkadaşlarına öğrettiğini kaydeden Bilge, "Çok güzel bir sinerji oluştu. Bu işin mutfağında olarak Öğretmenliğin ne kadar zor olduğunu gördüler. Amacımız özgüven duygusunun gelişmesi. Arkadaşlık, işbirliği gibi değerlerin gelişiminde bu projenin büyük bir rol alacağını düşünerek bu projeye başladık" dedi.
Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi'ndeki 18 öğrencinin öğretici olarak yer aldığı projenin Merkez Halıcılar Köyü Ortaokulu ve Merkez Yardımsevenler Derneği Ortaokulu'nda da devam edeceğini aktaran Turgut "17 Nisan günü proje kapsamında konser vereceğiz. Gönüldeki bir tele dokunabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.
Alparslan Ali Can Bilim Sanat Merkezi öğrencilerinden gitar öğreticisi Duru Ülper proje kapsamında köydeki arkadaşlarına bildiklerini öğretmekten ve proje içerisinde olmaktan mutlu olduklarını söyledi.
Yazıköy Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Gamze Esra Akalın da "Gitar çalmayı çok istiyordum. Köyde imkanımız yoktu. Bu proje sayesinde gitar çalmayı öğreniyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.
Bağlama öğreticisi öğrencilerinden Hasan Kacer de "Bu projede olmaktan mutluyum. Başkalarına bir şeyler öğretmek güzel. Öğrenmek isteyenlere faydamız dokunuyor ama öğretmenliğin zor olduğunu da burada öğrenmiş oldum" diye konuştu.
Yazıköy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Özdilek ile aynı okulun 7'nci sınıf öğrencisi Yağmur Umman da bağlama çalmayı öğrenmek istediklerini ancak köyde buna imkan olmadığını belirterek, "Bu proje ile bu imkan ayağımıza geldi. Saz çalmayı öğreniyoruz. Çok mutluyuz" dedi.

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