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Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 15:02 | Son Güncelleme

Hadi ipucu sorusu geldi. Günde iki kez düzenlenen Hadi yarışması akşam kısmı için ipucu sorusu 2. Mahmut ile alakalı olarak soruldu. Soruda Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş ne olduğu soruluyor. İşte Hadi ipucu sorusu, cevabı ve detaylar...

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş, 10 Ekim 20.30'da yapılacak Hadi yarışması için ipucu olarak soruldu. Bu akşam yapılacak Hadi yarışmasında Osmanlı marşlarından bir soru geldi. Hadi ipucu sorusu "Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir" diye soruluyor. İşte bu sorunun cevabı ve detaylar...

DONİZETTİ PAŞA'NIN II. MAHMUT İÇİN BESTELEDİĞİ MARŞ NEDİR?

Giuseppe Donizetti'nin, II. Mahmut için bestelediği "Mahmudiye Marşı" on bir yıl, II. Mahmut'un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit için bestelediği "Mecidiye Marşı" da (1839) 22 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin marşı olarak çalınmıştır.

Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa), Türkiye'yi 19. yüzyılda batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn'un (günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamış olan kişidir. 28 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çalışan ve kendisine "Paşa" unvanı verilen Donizetti, hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını hayatı boyunca yönetti ve ikinci vatanı olan İstanbul'da hayatını kaybetti.

Sultan II. Mahmut, önce Manguel adlı bir Fransızı sonra da (Gaetano Donizetti’nin kardeşi) Giuseppe Donizetti’yi (1788-1856) bando şefi olarak 1828’de İstanbul’a getirtir. Donizetti, çoksesliliğin ilk adımlarının atıldığı Muzika-yi Hümayun’u kurar. Öğrencilerine Batı sistemindeki nota yazısını öğretir. Mahmudiye marşını besteler. 1865 yılında Paşa ünvanını alır. Abdülmecit padişah olunca onun için Mecidiye marşını besteler. Mahmudiye marşı 11 yıl, Mecidiye marşı 22 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun ulusal marşı olarak çalınır.

HADİ İPUCU ÖDÜLÜ NE KADAR?

10 Ekim Çarşamba saat 20.30'da yapılacak Hadi yarışmasında ödül 6 bin TL olarak açıklandı.

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hadi ipucu donizetti paşa 2. mahmut

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