Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş, 10 Ekim 20.30'da yapılacak Hadi yarışması için ipucu olarak soruldu. Bu akşam yapılacak Hadi yarışmasında Osmanlı marşlarından bir soru geldi. Hadi ipucu sorusu "Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir" diye soruluyor. İşte bu sorunun cevabı ve detaylar...

DONİZETTİ PAŞA'NIN II. MAHMUT İÇİN BESTELEDİĞİ MARŞ NEDİR?

Giuseppe Donizetti'nin, II. Mahmut için bestelediği "Mahmudiye Marşı" on bir yıl, II. Mahmut'un ölümünden sonra tahta çıkan oğlu Sultan Abdülmecit için bestelediği "Mecidiye Marşı" da (1839) 22 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin marşı olarak çalınmıştır.

Giuseppe Donizetti (Donizetti Paşa), Türkiye'yi 19. yüzyılda batı müziği ile tanıştıran ve ilk Türk bandosu olan Mûsikâ-i Hümâyûn'un (günümüzde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası) gelişmesinde en büyük katkıyı sağlamış olan kişidir. 28 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hizmetinde çalışan ve kendisine "Paşa" unvanı verilen Donizetti, hükümdarın kurduğu modern ordunun bando teşkilatını hayatı boyunca yönetti ve ikinci vatanı olan İstanbul'da hayatını kaybetti.