HABER

Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? (10 Ekim Hadi 12.30)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? Günün hadi ipucu sorusu geldi. Binlerce kişi tarafından oynanan ve merakla günün ipucu sorusu beklenilen yarışmanın 10 Ekim Çarşamba saat 12.30'da yapılacak kısmı için sorusu bir ayakkabı türünden geldi. Peki Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? İşte detaylar..

Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? (10 Ekim Hadi 12.30)

Hadi ipucu sorusu ayakkabılardan geldi. 10 Ekim Çarşamba 12.30'da başlayacak Hadi yarışması için verilecek ipucu binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bugünün ipucu sorusu ise bir ayakkabı türü. Soru ise Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? şeklinde. İşte bugünün Hadi ipucu sorusu, cevabı ve merak edilen detaylar haberimizde...

ÜSTÜ KETEN TABANI İPTEN ÖRME KATALAN AYAKKABIYA NE DENİR?

Espadril Katalan – Pirene kaynaklı norml gündelik hayatta kulanılan genellikle düz ancak nadir de olsa topluklu olan ayakkabı modeline verilen isimdir. Ayakkabının üst kısmı genellikle pamuklu kumaştan yapılır. Tabanı ise bir halatın bir merkezde toprlanması tarzında bir görüntü gösterir ki orjinal espadrillerde tabanlar gerçekten buna benzer bir maddeden yani ipten yapılmıştır. Günümüzde ise çok farklı madelerden tabanlar yapılmaktadır.

Özellikle 1980 li yıllarda tüm dünyayı espadril modası sarmıştı. rahatlığı ve ucuz olması birde üstüne o dönemin popüler kültürünün bir parçası olması sbebei ile bir espadril fırtınası esmiştir.

Ancak son dönemde üretilen ve espadril olan satılan bir çok model yüksek topuklu ve desenli bir şekilde özellikle bayanlara yönelik olarak satılmaktadır.

espadril

HADİ YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE KADAR?

10 Ekim Çarşamba 12.30'da yapılacak Hadi yarışması için ödül 6 bin TL olarak açıklandı.

PARTNERKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkelerKadın nüfusunun daha fazla olduğu ülkeler
Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...
Drone'lu denetim, kemer taktırdıDrone'lu denetim, kemer taktırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadi hadi ipucu espadril katalan ayakkabı

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Sinan Akçıl ve Sermiyan Midyat kavga etti

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Antalya Kumluca'da 3 büyüklüğünde deprem

Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...

Bakırköy'de gazeteci Aynur Meriç feci kazada hayatını kaybetti! Sürücü şizofren iddiası...

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 4 ölü

İzmir'de kaçakları taşıyan tekne battı! 4 ölü

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan güvertesi asker dolu şekilde geçti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Mutfak tüpüyle marketi havaya uçurmak istedi!

Mutfak tüpüyle marketi havaya uçurmak istedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.