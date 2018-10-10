Hadi ipucu sorusu: Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? (10 Ekim Hadi 12.30)

Hadi ipucu sorusu ayakkabılardan geldi. 10 Ekim Çarşamba 12.30'da başlayacak Hadi yarışması için verilecek ipucu binlerce kişi tarafından merak ediliyordu. Bugünün ipucu sorusu ise bir ayakkabı türü. Soru ise Üstü keten tabanı ipten örme katalan ayakkabılarına ne adı verilir? şeklinde. İşte bugünün Hadi ipucu sorusu, cevabı ve merak edilen detaylar haberimizde...

ÜSTÜ KETEN TABANI İPTEN ÖRME KATALAN AYAKKABIYA NE DENİR?

Espadril Katalan – Pirene kaynaklı norml gündelik hayatta kulanılan genellikle düz ancak nadir de olsa topluklu olan ayakkabı modeline verilen isimdir. Ayakkabının üst kısmı genellikle pamuklu kumaştan yapılır. Tabanı ise bir halatın bir merkezde toprlanması tarzında bir görüntü gösterir ki orjinal espadrillerde tabanlar gerçekten buna benzer bir maddeden yani ipten yapılmıştır. Günümüzde ise çok farklı madelerden tabanlar yapılmaktadır.

Özellikle 1980 li yıllarda tüm dünyayı espadril modası sarmıştı. rahatlığı ve ucuz olması birde üstüne o dönemin popüler kültürünün bir parçası olması sbebei ile bir espadril fırtınası esmiştir.

Ancak son dönemde üretilen ve espadril olan satılan bir çok model yüksek topuklu ve desenli bir şekilde özellikle bayanlara yönelik olarak satılmaktadır.

HADİ YARIŞMASI ÖDÜLÜ NE KADAR?

10 Ekim Çarşamba 12.30'da yapılacak Hadi yarışması için ödül 6 bin TL olarak açıklandı.

