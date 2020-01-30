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Hadi Özışık, Habertürk TV''de canlı yayını terk etti: Arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:41 | Son Güncelleme

Habertürk TV'deki canlı yayına gazeteci Hadi Özışık ile Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in tartışması damga vurdu. Aydemir'in sözlerine tepki gösteren Özışık, "Biz buraya geliyoruz, arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı?" diyerek programı terk etti.

Habertürk'te yayınlanan ve Ebru Baki'in sunduğu Para Gündem programına konuk olan gazeteci Hadi Özışık, Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ile tartışınca programı terk etti.

Para Gündem programına Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Orhan Bursalı, Bülent Aydemir, Prof.Dr. Kürşad Dursun ve Hadi Özışık katıldı. Programa Hadi Özışık ve Orhan Bursalı'nın tartışması damga vururken Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, söz isteyerek tartışmanın arasına girdi.

"KİMSEYLE KAVGA ETMİYORUZ"

Söz alan Bülent Aydemir," Burada herkes görüşlerini dile getiriyor. Biz burada tartışıyoruz, farklı düşündüklerimiz de oluyor.Ama kimseyle kavga etmiyoruz. Zaten böyle bir hakkımız yok. Hakkın hukukun üstünlüğünü koruyoruz. Kimse de ben de dahil hakkın hukukun üstünlüğünü çatlak sesiyle asla örtemez örtmez, Habertürk özgürdür. Özgür insanlar da özgür düşüncelerini burada dile getiriyorlar.

Habertürk’te yüksek sesle hakkın hukukun üstünlüğünün örtülmesine izin vermez. Bu bizim yayın ilkelerimizdir. Dolayısıyla her şeyi tartışabiliriz. Gerçekleri burada dile getiriyoruz. Herkes kendi fikrini de söylüyor.

Ama biz bilgi odaklı, saha bilgileriyle gerçekleri dile getiriyoruz.Elazığ depreminde dediğim gibi keşke olmasaydı böyle bir deprem ama bundan sonra olmasın diye anlattıklarımız tamamen buna matuftur. " dedi.

"YÜKSEK SESLE HAKKIN, HUKUKUN ÖRTÜLMESİNE İZİN VERMİYORUZ"

Sözlerini sürdüren Aydemir," Tamamen herhangi siyasi angajmanla ben kendi adıma söyleyeyim. Orada vatandaş beni çevirip ekranda gördü, bana dertlerini anlattılar. Onlarla dertleşmekten keyif aldım, çünkü orası benim memleketim. Ben öncelikli olarak oradaki vatandaşlarımızın duygularının öncelikli olduğunu düşünüyorum. Burada ‘Kim başarılı oldu, kim siyaseten kazandı?’ bizim derdimiz değil, oradaki vatandaşların acılarının dindirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması. Ve bir daha böyle depremler olmasın diye de ya da can kaybı olmasın diye önlem alınması. Tamamen çizgimiz budur, bunu söylemek istedim. Yüksek sesle biz hakkın, hukukun üstünlüğünün üzerinin örtülmesine Habertürk olarak izin vermiyoruz. Yöneticilerimizin de bu doğrultuda görüş bildirdiklerini biliyorum." şeklinde konuştu.

HADİ ÖZIŞIK CANLI YAYINI TERK ETTİ

Ebru Baki'nin, "Lütfen uzatmayalım' demesinin ardından söz alan Hadi Özışık,"Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz. Biz burada tartışıyoruz çıkarken de birbirimizin elini sıkıp ayrılıyoruz.Biz ilkeleri de biliriz. Yayıncılığı da adam gibi biliriz. Hiç böyle abuk subuk şeylere de gelmeyiz. Bülent Aydemir'in yapmış olduğu haksız eleştiriyi kabul etmiyorum. Eleştiri de değil saygısızlığı kabul etmiyorum ve kendisini protesto ediyorum.Bu ilkelerini belirlesin, bundan sonraki yayınlarında da başarılar diliyorum. Biz buraya geliyoruz, arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı? " diyerek stüdyoyu terk etti.

Program daha sonra kaldığı yerden devam etti.

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