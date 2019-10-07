HABER

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 23:42 | Son Güncelleme

İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Net Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sülayman Özışık, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen konferansta konuştu.Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan’ın daveti üzerine doğdukları ilçeye gelen İnternet Haber ve Net Haber kurucuları Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, konferans verdi.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı

İnternet Haber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık ve Net Haber Yönetim Kurulu Başkanı Sülayman Özışık, Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen konferansta konuştu.
Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Said Sadrettin Türkan’ın daveti üzerine doğdukları ilçeye gelen İnternet Haber ve Net Haber kurucuları Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, konferans verdi. Açıklamalarda bulunan Özışık kardeşler, "Doğup büyüdüğümüz ilçemiz olan Tuzluca’yı çok ihmal ettik, iş yoğunluğu nedeniyle ziyaret edemedik. Hemşehrilerimizle burada bir arada bulunmak bizi çok mutlu etti. İnşallah önümüzdeki günlerde sık sık geleceğiz" dedi.
Özışık kardeşler, daha sonra çocukluklarının geçtiği mahalle ve ilçeyi dolaşarak hemşehrileriyle vedalaşıp ilçeden ayrıldı.

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı

Hadi Özışık ve Süleyman Özışık, Tuzluca’da konferansa katıldı

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlamaSınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama
On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

İzmir'de korkunç olay! Balık tutan adama tren çarptı!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Hatay'da 2 askerin şehit olduğu kazanın görüntüleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sınırdaki evler boşaltılıyor' haberlerine Ceylanpınar Kaymakamlığı'ndan açıklama

Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiasına yalanlama

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 7 Ekim 2019 On Numara sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Sınırı geçmeye çalışan 2 kadın terörist yakalandı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.