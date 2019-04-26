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Hadi’den hamburger severlere özel yarışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:36 | Son Güncelleme

Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, şimdi de hamburger severler için özel bir yarışma düzenliyor.

Hadi’den hamburger severlere özel yarışma

Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, şimdi de hamburger severler için özel bir yarışma düzenliyor. Hadi’nin McDonald’s sponsorluğunda 28 Nisan Pazar günü düzenleyeceği özel yarışmada final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişi, McDonald’s’ın menüleriyle ödüllendirilecek.

Türkiye’nin fenomen yarışmalarından Hadi, 28 Nisan Pazar günü düzenleyeceği yarışmada hamburger severleri sevindirecek. Yapılan açıklamada; yarışma McDonald’s sponsorluğunda düzenlenirken yarışmanın final sorusuna doğru cevap veren son 100 kişiye, kişi başı 100’er tane olacak şekilde toplam 10 bin hamburger menüsü hediye edilecek.

Hadi’den hamburger severlere özel yarışma

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