HABER

Hadi’den Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleme fırsatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izleme fırsatı sunuyor.

Hadi’den Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleme fırsatı

Türkiye’nin canlı yayınlanan bilgi yarışmalarından Hadi, Şampiyonlar Ligi finalini yerinde izleme fırsatı sunuyor. Hadiciler, 29 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek özel yarışmada Madrid’deki 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi (Champions League) finalini yerinde izleme şansı için yarışacak.

Hadi yarışması UEFA Şampiyonlar Ligi (Champions League) tutkunları için heyecan dolu bir yarışma düzenliyor. Hadi’nin Pepsi’nin sponsorluğunda 29 Nisan Pazartesi günü düzenleneceği yarışmanın o günkü birincisi, Şampiyonlar Ligi finali heyecanını yerinde yaşayacak.
Yarışma ile ilgili bilgilendirmede; sadece bir kazanan kalana kadar sorular gelmeye devam edecek. Kazanan bir kişi yanında getireceği bir misafiri ile final maçını yerinde izleme şansı yakalayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının İspanya’nın başkenti Madrid’de 1 Haziran Cumartesi günü TSİ saat 22.00’da oynanması bekleniyor. Atletico Madrid’in maçlarını oynadığı Wanda Metropolitano Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı final mücadelesinin ardından Avrupa’nın en büyüğü belli olacak.

Hadi’den Şampiyonlar Ligi Finali’ni izleme fırsatı

Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...Sonunda bu da oldu! Bilim insanları üç boyutlu...
Akkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacakAkkuyu NGS, en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatılacak
104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'de sinagoga saldırı: Ölü ve yaralılar var

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

İYİ Partili Başkan hayatını kaybetti!

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Volkan Demirel çıldırdı! 'Otobüsünden alır özür diletirim'

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Ünlü oyuncu nişanlandı! Böyle duyurdu

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

TSK'dan Katar'da tatbikat! Özel kuvvetler...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Namaz kılarken patronunu öldürdü! Eve gelince ise katliam yaptı

Patronunu, eşini ve kızını öldürüp, intihar etti!

Küçükçekmece'de rezalet! Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Lüks ciple 9 yaşındaki kız çocuk kaçırmaya çalıştılar

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Sahte altın satan kadını yakalamıştı! 'Mağdur oldum'

Yeni askerlik sisteminde son durum ne? Sistem ne zaman yürürlüğe girecek? Bedelli askerlik fiyatı ne olacak?

Yeni askerlik sisteminde son durum ne?

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri! Bariyerler getirildi

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs önlemleri!

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

Sohbetlerde darbe şifresi! 15 Temmuz'a böyle hazırlanmışlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.