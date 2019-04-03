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HADIMKÖY TEM OTOYOLUNDA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 23:03 | Son Güncelleme

  Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.  Yangın, saat 21.00 sıralarında Hadımköy TEM Otoyolu Silivri istikametinde meydana geldi.

Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)
Hadımköy TEM otoyolunda bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Hadımköy TEM Otoyolu Silivri istikametinde meydana geldi. Seyir halindeyken motor kısmında dumanların çıktığını fark eden sürücü, otomobilini kenara çekerek durdurdu. Ardından otomobilden alevler yükseldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonucunda otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Yangın bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonundan yangın anı

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