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 - HADIMKÖY'DE ARAÇLAR ALT GEÇİTTE MAHSUR KALDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 14:58 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Hadımköy'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Hadımköy'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Mahsur kalanlar
İtfaiyenin kurtarma çalışması
Detaylar

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