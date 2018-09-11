Hadımköy'de araçlar alt geçitte mahsur kaldı (5) (Aktüel)

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de su basan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Bazı sürücüler araçlarının üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi. İstanbul'da öğle saatlerinde bastıran şiddetli yağmur, Hadımköy'de alt geçidin suyla dolmasına neden oldu. Su birikintisinde 3 araç mahsur kaldı. Sürücüler, araçlarının üzerine çıkarak yardım bekledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanlar bot ile kurtarıldı. Araçlardan ikisi de halatla çekilerek sudan çıkarıldı. Suya tamamen gömülen bir araç için ise vinç çağrıldı. İtfaiyenin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.
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