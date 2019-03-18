- Hadımköy’de bir fabrikada yangın çıktı. Kimyasal maddelerin bulunduğu öğrenilen fabrikadaki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

IHAAW100946-ASA\/18-03-2019 \n- Had\u0131mk\u00f6y\u2019de bir fabrikada yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. Kimyasal maddelerin bulundu\u011fu \u00f6\u011frenilen fabrikadaki yang\u0131n i\u00e7in \u00e7ok say\u0131da itfaiye ekibi sevk edildi. \n18.03.2019 10:09:46 TSI\nNNNNEvli erkekle otelde bulu\u015fup... T\u00fcm mesajlar\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!Lisa\u2019n\u0131n kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 operasyonda 39 kilo eroin ele ge\u00e7irildiNev\u015fehir\u2019de FET\u00d6\u2019dan 18 ki\u015fi adliyeye sevk edildi
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