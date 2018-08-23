HABER

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 08:51 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-İtfaiye ekipleri
-Yükselen dumanlar
-Detaylar

PARTNERPetrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!Petrol kralının araba koleksiyonu dudak uçuklatıyor!
Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klipBugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip
Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Ağustos Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.