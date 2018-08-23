HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1

Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiye ekipleri

-Yükselen dumanlar

-Detaylar

