Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-1

Ersan SAN-İSTANBUL,(DHA)
HADIMKÖY'DE bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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