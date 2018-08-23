HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI - 2

Haber-Kamera:Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) Hadımköy Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. Saat 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekipleri
-Yükselen dumanlar
-Detaylar
İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!
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