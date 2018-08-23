HABER

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-2

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 09:51 | Son Güncelleme

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1 Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı.

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1 Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-2 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY'DE Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

PARTNERBöyle sokağa inip uyudularBöyle sokağa inip uyudular
Motosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralıMotosiklet tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı
Ziyaret ettiği müzede Anish Kapoor'un enstalasyonuna düştü, hastaneye kaldırıldıZiyaret ettiği müzede Anish Kapoor'un enstalasyonuna düştü, hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

İbrahim Kalın'dan son dakika Rahip Brunson açıklaması! ABD'ye yanıt verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.