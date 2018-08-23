HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-2

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1 Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-2 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY'DE Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?
ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!
ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz
Şanlıurfa'da büyük yangın!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Okuyucu Yorumları 0 yorum