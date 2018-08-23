HABER

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI - 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

  Hadımköy'de Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı.

Haber-Kamera:Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Hadımköy'de Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi.
Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinde ayran yaparak, olaya müdahale eden itfaiye ve zabıta ekiplerine verdi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-İtfaiye ekipleri
-Yükselen dumanlar
-Fabrikadan detaylar
-Vatandaşların ayran vermesi
-Güvenlik şeridi
-Vatandaşla röp
-Detaylar

PARTNERBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değilBengal kaplanı üzerine atladı ve... İnanılır gibi değil
Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'
Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

Galatasaray, Gomis için Al Hilal ile 6 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Guadalajara'da kamuya açık alanlarda sevişmek serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

Bugün Sakarya Meydan Muharebesi'nin yıldönümü! TSK'dan sürpriz klip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.