HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-5(HAVADAN)

HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1 Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-2 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY'DE Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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