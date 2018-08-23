HADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-8

(GENİŞ HABER) HADIMKÖY'DE FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI *Bölgede yapılan ölçümlere göre sağlık açısından risk bulunmuyor. *Yangına 16 itfaiye aracı ile 42 personel müdahale etti. Haber-Kamera:Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA) Arnavutköy'de bir deterjan fabrikasının asit kazanı patladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Hadımköy'de Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen söndürüldü. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinde ayran yaparak, olaya müdahale eden itfaiye ve zabıta ekiplerine verdi. SAĞLI AÇISINDAN RİSK BULUNMUYOR İstanbul Valiliği'nden edinilen bilgiye göre ise olayın meydana geldiği bölgede yapılan ölçümlere göre sağlık açısından risk bulunmuyor. Yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Akşemsettin, Kocasinan, Fatih, Kıraç gruplarından 16 itfaiye aracı ile 42 personel müdahale etti. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. Görüntü Dökümü: ------------------ HAVADAN GÖRÜNTÜLER -Fabrikadan görüntü -Yükselen dumanlar AKTÜEL GÖRÜNTÜLER -İtfaiye ekipleri -Yükselen dumanlar -Fabrikadan detaylar -Vatandaşların ayran vermesi -Güvenlik şeridi -Vatandaşla röp -DetaylarHADIMKÖY'DE BİR FABRİKANIN ASİT KAZANI PATLADI-1 Haber-Kamera:Ersan SAN-İSTANBUL DHA Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı-2 Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) HADIMKÖY'DE Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Hadımköy'de bir fabrikanın asit kazanı patladı (3) Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de Deliklikaya Mahallesi'nde deterjan fabrikasında kullanılan asit kazanı patladı. Asit kazanının patlamasıyla birlikte fabrikada bulunan işçiler hemen fabrikadan çıktı. 08.30'da meydana gelen olayda herhangi bir yaralanan olmazken, olay yerine Esenyurt, Avcılar, Kıraç, Çatalca, Başakşehir ve Arnavutköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, fabrikanın çatısından ve yerden müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Öte yandan çevrede bulunan bazı vatandaşlar evlerinde ayran yaparak, olaya müdahale eden itfaiye ve zabıta ekiplerine verdi.
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