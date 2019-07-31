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Hadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

HADIMKÖY'de seyir halindeyken önce önündeki kamyona, ardından yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Hadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,(DHA)-HADIMKÖY'de seyir halindeyken önce önündeki kamyona, ardından yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, Hadımköy gişeler mevkii İstanbul yönünde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, süratle gelen 34 HM 0553 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken önünde seyreden 01 BB 846 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü aracının içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazayı gören bir görgü tanığı, "Tam önümüzdeydi, otoyola çıkar çıkmaz bir sağ, bir sol yaptı. Kamyona vurdu, kamyondan gitti otobüsün önüne attı otobüs de vurunca şarampole geçti. Durumu çok ağırdı" dedi.
Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatıldı. Trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan aracın yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

Hadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıHadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıHadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandıHadımköy'de kamyon ve otobüse çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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