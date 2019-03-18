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- Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

HADIMKÖY'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.

- Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)

Ersan SAN - Taylan ERGÜN/İSTANBUL, (DHA) HADIMKÖY'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.
Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli ilçelerdinden 40 araç, 129 personel müdahale etmektedir. Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.

(FOTOĞRAF)

(Patlama anlarıyla) - Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)(Patlama anlarıyla) - Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)(Patlama anlarıyla) - Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)(Patlama anlarıyla) - Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)

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