Hadımköy'de kimyasal fabrikasındaki yangın devam ediyor(saat 17.00'de havadan çekilen görüntüler)

Ersan SAN-Taylan ERGÜN-Alper KORKMAZ-Ali AKSOYER-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-

HADIMKÖY'de yapı kimyasalları üreten bir fabrikada yangın çıktı. 73 itfaiye aracıyla 173 itfaiyecinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları halen devam ediyor.

Arnavutköy, Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı, 10 bin metrekare üzerine kurulu bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için birçok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana gelirken, itfaiyenin 73 araç, 173 personelle yangına müdahalesi sürüyor.

"BURASI BİZİM EKMEK TEKNEMİZ UMARIM BİR AN ÖNCE YANGINI SÖNDÜRÜRLER"

Yangının başladığı sırada içeride olduklarını belirten fabrika çalışanı Aykut Demirci, "İçeride çalışıyorduk. Yangın çıktı dediler. Dışarıya kaçtık. Bir arkadaşımız yüzünden hafif yaralandı" derken, bir başka çalışan Ayhan Civan ise, "Saat 09.00'da çaydan geldik. Üretime başlamak için aşağıya indik. 2-3 dakika sonra yangın var dediler. O an yangının olduğu yere müdahale etmeye gittik. Müdahalemiz yetersiz kaldı. Patlamalar ve duman yoğunluğundan dolayı dışarıya çıkmak zorunda kaldık. Yangın sırasında 300'e yakın işçi vardı içeride. Burası bizim ekmek teknemiz. Umarım bir an önce yangını söndürürler" diye konuştu.