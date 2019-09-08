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Hadımköy'de "Koku" eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:28 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinleri eylem yaptı.

Taylan ERGÜN / İSTANBUL, (DHA) ARNAVUTKÖY'de bir fabrikadan sızdığı öne sürülen gaz ve koku nedeniyle mahalle sakinleri eylem yaptı.

Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Hadımköy Mahallesi'nde bulunan, su ve ısı izolasyonu malzemeleri üreten fabrikanın bacasından özellikle akşam saatlerinde bir gaz salınımı gerçekleştiğini iddia eden mahalle sakinleri, çok sayıda şikayet dilekçesi yazdıklarını ancak bir türlü sonuç alınamadıklarını öne sürdü.Fabrikadan yayılan gazın sağlığı tehdit edip etmediğinin kontrol edilmesi için de yetkililerin özellikle gaz salınımının yapıldığı gece saatlerinde ölçüm yapmadığını iddia eden vatandaşlar, “Bu yaz sıcağında geceleri evimizin camını açamıyoruz. Fabrikadan gelen gaz kokusu genzimizi, gözlerimizi yakıyor. Astım hastaları var, yaşlı ve çocuklarımız var. Kapı, pencere açamaz olduk" dediler.

"BU ZEHRİ HER GÜN ALMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Mahalle sakinlerinden Mehmet Geniş, "Buradaki problemimiz özellikle geceleri yakın çevrede bulunan bir fabrikadan salınan rahatsız edici bir koku. Bu koku, yeri geliyor bizi uykumuzdan bile uyandırabiliyor. Öğlene kadar bazı günler kokunun vermiş olduğu rahatsızlığı vücudumuzda hissedebiliyoruz. Korkumuz odur ki kokunun kanserojen madde gibi tehlikeli maddeler içerebilme ihtimali olduğundan kendimizi tehlikede hissediyoruz. Sürekli bu zehri her gün almaya devam ediyoruz bu rahatsızlığın giderilmesi için bugün burada toplandık. Gerekli yerlere başvurularımızı bireysel ve topluca yaptık ancak bir sonuca varamadık. Bizler de çözüme ulaşamadığımız için burada yaşayan Hadımköy sakinleri olarak burada toplanma kararı aldık" dedi.

"BOĞAZ YANIKLARIMIZ OLUYOR"

"Gece uyuyamıyoruz" diyen Muhammet Ali Geniş ise "Annemiz camları açamıyor, dışarıdan çok kötü bir koku geliyor, bazı geceler gece boyunca öksürüyoruz. Bir tane fabrika var çevrede sürekli değişik kokular salgılıyor. Saat 20.00'dan sonra ertesi gün öğlene kadar süren boğaz yanıklarımız oluyor. Astım olan bir arkadaşım var bizlerle oynayamıyor eve gitmek zorunda kalıyor. Maç yaparken gelen kokudan dolayı koşamıyoruz sık sık tıkanıyoruz" ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı Rıza Demirci ise,"Buradaki problem koku ile alakalı. Yaklaşık 2-3 aydır insanlar kapı ve pencerelerini açamaz haldeler, çamaşırlarını balkona asamaz haldeler. Özellikle ben bu konumun muhtarı olduğum için sürekli eleştiri alıyorum ancak gereken her yere biz şikayetlerimizi bildirdik. Özellikle gece saatlerinde başlayan koku sabaha kadar sürüyor. Vatandaş evindeki camını açamıyor, öyle bir koku ki insanı resmen zehirliyor" ifadelerini kullandı.

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