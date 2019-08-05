Hadımköy'de su yüklü tır alev alev yandı

Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)-HADIMKÖY'de su yüklü TIR bilinmeyen nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken TIR'ın dorsesi içindekilerle birlikte tamamen yandı.

Yangın, saat 18.30 sıralarından Hastane Mahallesi Elvan Sokak üzerinde hareket halindeki TIR'da çıktı. Yolda seyreden TIR'ın sürücüsü dorseden dumanların yükseldiğini fark ederek aracını durdurdu. Sürücü, ardından durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangından yükselen alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Ekipler, tutuşan ağaçlardaki alevler ile TIR'daki yangını söndürdü. Yangın sonucu TIR'ın dorsesi ile içindekiler tamamen yandı. Polis ve itfaiyenin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ekiplerin TIR dorsesinden yükselen alevlere müdahalesi görülüyor.

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