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Hadımköy’de trafik kazası:1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 16:57 | Son Güncelleme

İstanbul Arnavuköy Hadımköy’de seyir halindeki bir kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan başka bir kamyona çarptı.

Hadımköy’de trafik kazası:1 yaralı

İstanbul Arnavuköy Hadımköy’de seyir halindeki bir kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan başka bir kamyona çarptı. Araç içerisinde sıkışan kamyon şoförünü çevredeki vatandaşlar kurtarırken, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Arnavutköy Hadımköy İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 UKH 05 plakalı Rıza Bayram hâkimiyetindeki kumaş bobini taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 34 JZL 52 plakalı Yaşar Yılmaz’ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rıza Bayram, kamyonun şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar kamyon içinde sıkışan şoförü kurtardı
Şoför mahallinde sıkışan Rıza Bayram’ı gören çevredeki vatandaşlar kendi imkânlarıyla sürüyücü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü, ambulansla İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddi olmadığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan polis ekipleri kazanın meydana geldiği cadde üzerinde yolu tek şeride düşürerek trafiğin kontrollü şekilde akışını sağladı. Tek şeritte ilerleyen araçlar nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yol üzerinden kaldırılması üzerine trafik akışı normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hadımköy’de trafik kazası:1 yaralı

Hadımköy’de trafik kazası:1 yaralı

Hadımköy’de trafik kazası:1 yaralı

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