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Hadise 50 bin TL olan lüks otele gitti! Para ödedi mi?

01.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğünü için ünlü markalar şarkıcının peşinde koşuyor. Hadise bu teklifler devam ederken ise Maldivler tatilini bedavaya getirdi. Hadise 50 bin TL olan lüks otelde reklam karşılığında indirimli kalıyor.

Hadise 50 bin TL olan lüks otele gitti! Para ödedi mi?

Mehmet Dinçerler ile evlenmek için hazırlıklar yapan Hadise hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yerli ve yabancı birçok yıldız gibi sponsorluk anlaşmaları yapan güzel popçu, bu kez de Maldivler tatilini neredeyse bedavaya getirdi.

Instagram hesabını dünya çapından 13.6 milyon kişinin takip ettiği Hadise, Maldivler'de kaldığı ve geceliği 50 bin TL olan otelini sosyal medyasından paylaşması karşılığında indirimi kaptı.

Bu arada ünlü popçunun düğünü ve gelinliğini de sponsorlar sayesinde hayli ucuza getireceği dedikoduları kulaktan kulağa yayıldı. Takvim'in haberine göre; Hadise ve Mehmet Dinçerler'in çok merak edilen düğünü için birçok otel ve organizasyon şirketinin çifte reklam karşılığı hizmet verme yarışında olduğu söyleniyor.

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Hadise
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