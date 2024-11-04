Hadise açık açık söyledi! İlk buluşmada en itici bulduğu hareket...

Esas Oğlan ile oyunculuğa da adım atan Hadise yakın arkadaşı Seda Bakan ile, bir dergi için soru cevap yaptı.

Birbirlerinin kimliğine bürünüp soru cevap yapan ikili, eğlenceli anlara imza atarken Hadise adına eski sevgili sorusuna yanıt veren Seda Bakan hedefi tam on ikiden vurdu.

Seda Bakan Hadise'nin yerine konuşarak "Bir derede iki kere yıkanılmaz" dedi.

“Ex’ten next olmaz” tespiti ile cümleyi tamamlayan Hadise, ilk buluşmada kendisine en itici gelen şeyi de itiraf etti.

Hadise ilk buluşmada erkeklerin kendi şarkısı ile kur yapmasına tahammülü olmadığını “Ben bundan etkilenecek kadın mıyım?” sözleriyle ifade etti.

HADİSE'NİN YENİ AŞKI

Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşayan Hadise yine gündeme adını yazdırdı. Arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliğin 2 aydır gözlerden uzak sürdüğü öğrenildi.