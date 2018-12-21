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Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 13:34 | Son Güncelleme

Hadise, 2. Sayfa programına özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Hadise, Nur Yerlitaş'a teşekkür etti. Programda ağladığı zaman Acun'un kendisine ne dediğini de samimi bir şekilde söyledi.

Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için ‘benden özür dilesin’ demişti.

Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu…

“Özür dilemek büyük bir erdemdir" diyen Hadise şunları söyledi:

Kendisine çok teşekkür ederim. Ona da acil şifa diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Affettim tabii ki de… Bu konu özel bir konuydu, bambaşka bir yere taşındı. Sağ olsun diyorum… Sağ olsun yani… Bir yerde karşılaşırsam selamlaşırım. Ben öyle bir insan değilim.

"HİÇBİR ZAMAN KÜSLÜK VAR DEMEDİM"

Ben ailemle alakalı konunun bu kadar uzun konuşulacağını düşünmemiştim. Tüm samimiyetimle bir kere yazılı, bir kez karşınıza geçip düşüncelerimi paylaştım. Daha fazla üzerine konuşmak istemiyorum. O zaman da demiştim, bir aile bir süreçten geçince tabii ki de sancılar olur, bir şeyler olur. O zaman da demiştim. Biz aile olarak bundan çok güçlü çıkacağız. İnşallah o yola doğru gidiyoruz.

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Benim de özelim, o yüzden çok detaya girmek istemiyorum. Ben hiçbir zaman küslük var demedim. Bir aile olarak bir şey yaşadık ve bunun içinden güçlü çıkacağız.

Hülya ile profesyonel anlamda bir arada değiliz artık ama kardeş olarak yan yana olacağız.

ACUN BANA ÇIKARALIM DER!..

"Ben ‘O Ses Türkiye’de bile ‘anne’ şarkısı çıkınca ağlarım. Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der. Ben ‘asla’ derim. Neysem oyum. Ben duygulandığımda ağlarım, üzüldüğümde ağlarım. Ağlayan bir insanım. Ama gülmeyi de çok severim. 'Sınanıyorum' diyorum bazen… Bazen Allah’a ‘bu da benim sınavım’ diyorum."


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