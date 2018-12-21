Hadise: Acun bana ‘montajda çıkaralım istersen‘ der...

Hadise annesinin yaşadıklarını canlı yayında anlatan Nur Yerlitaş için ‘benden özür dilesin’ demişti.

Yerlitaş, geçtiğimiz günlerde Kanal D’de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve genç şarkıcıdan özür diledi. Nur Yerlitaş’a ne yanıt vereceği merak konusu olan Hadise sessizliğini bozdu…

“Özür dilemek büyük bir erdemdir" diyen Hadise şunları söyledi:

Kendisine çok teşekkür ederim. Ona da acil şifa diliyorum. En kısa sürede sağlığına kavuşur. Affettim tabii ki de… Bu konu özel bir konuydu, bambaşka bir yere taşındı. Sağ olsun diyorum… Sağ olsun yani… Bir yerde karşılaşırsam selamlaşırım. Ben öyle bir insan değilim.

"HİÇBİR ZAMAN KÜSLÜK VAR DEMEDİM"

Ben ailemle alakalı konunun bu kadar uzun konuşulacağını düşünmemiştim. Tüm samimiyetimle bir kere yazılı, bir kez karşınıza geçip düşüncelerimi paylaştım. Daha fazla üzerine konuşmak istemiyorum. O zaman da demiştim, bir aile bir süreçten geçince tabii ki de sancılar olur, bir şeyler olur. O zaman da demiştim. Biz aile olarak bundan çok güçlü çıkacağız. İnşallah o yola doğru gidiyoruz.